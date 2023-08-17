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        Bursa'da 65 yaş üstü bireylere ücretsiz toplu taşıma uygulaması sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:09
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        Bursa'da 65 yaş üstü bireylere ücretsiz toplu taşıma uygulaması sürüyor
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        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu ulaşım uygulamasında değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesince, bazı yayın organlarında "Özel Halk Otobüsleri Birliğinin tüm Türkiye’de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmetini ekim ayında durdurma kararı aldığı" yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, 2018 yılından bu yana özel halk otobüsü esnafıyla yapılan anlaşmalar gereği yolcu başı veya kilometre başı ödemelerin yapıldığını belirterek, “Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmektedir. Bu eylem kararı, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiştir. Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir.” ifadesini kullandı.

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