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        Bursa'da yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 07:43
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        Bursa'da yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yapı malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        İrfaniye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta, yapı malzemeleri üreten bir fabrikanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

        Çatısı ve içi kısmen yanan fabrikada itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

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