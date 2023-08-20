Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kooperatif kuran Yörük kadınları markalaşmayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kooperatif kuran Yörük kadınları markalaşmayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Keles ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelerek reçel, salça, kahvaltılık sos, sirke, tarhana gibi ürünler yaparak pazarlayan kadınlar, markalaşarak daha fazla kazanmayı hedefliyor.

        İlçede yaşayan Yörük kadınları, bölgede yetişen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmek için 2021 yılında Keles Belediyesinin desteğiyle projeler hazırlayıp uygulamaya başladı.

        Kısa sürede Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran kadınlar, yöresel ürünler, gıda ve hijyen, kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama gibi çeşitli konularda eğitim aldı.

        Uludağ'ın eteklerinde üretilen sebze ve meyvelerden 20'den fazla ürün imal eden 18 kadın, bunları kooperatif binasında pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Mevsimine göre reçel, salça, kahvaltılık sos, sirke ve tarhana gibi ürünler yapan kadınlar, markalaşarak ülkenin dört bir yanına açılmayı hedefliyor.

        Keles Belediyesince Yörük kültürünü geleceğe taşımak için oluşturulan kültür evinde ilçeye dışarıdan gelenleri ağırlayarak kahvaltı hizmeti de veren kadınlar, kültürlerini tanıtma imkanı buluyor.

        - "Etiketimiz olduktan sonra daha güzel ilerleyeceğini düşünüyoruz"

        Kooperatif Başkanı Gülsüm Demir, AA muhabirine, kırsaldaki kadınların ev bütçesine daha fazla katkı sağlaması için bu işe girdiklerini söyledi.

        Yöresel ürünleri öne çıkarmayı amaçladıklarını belirten Demir, "Keles Belediye Başkanımız Mehmet Keskin'in öncülüğünde bu yola çıktığımızda 14 kişiydik, şimdi 18 kadınız. Tarhana, erişte, yufka, reçel, salça, kahvaltılık sos gibi 20 çeşitten fazla ürünümüz var. Bunları pazarlayarak kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

        Demir, işleri bu sene biraz daha rayına oturttuklarını, sonraki süreçte daha çok mesafe alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

        Markalaşma başvurusu öncesi hazırlıklarının sürdüğü bilgisini veren Demir, "Etiketimiz olduktan sonra daha güzel ilerleyeceğini düşünüyoruz. Şu anda çevremizdeki bölgelere satıyoruz ama markalaştıktan sonra her şey daha güzel olacak. Marketlere de açılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Gülsüm Demir, kooperatif binasında gözleme, sarma, mantı, börek, yaprak sarma da yaptıklarını, serpme kahvaltı hizmeti verdiklerini anlattı.

        Binada bulunan Keles Belediyesi Kültür Evi'nde ise Yörük kültürünü tanıttıklarını ifade eden Demir, "Geçmişte kullanılan malzemeleri misafirlerimize tanıtıyoruz. Hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de geçmişi geleceğe taşıyarak kültürümüze sahip çıkıyoruz. Ayrıca ileride restoran hizmeti de vermeyi düşünüyoruz. Yöremize ait eski yemekleri öne çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı tamamlandı
        11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı tamamlandı
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
        GÜNCELLEME - Orhangazi'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yarala...
        GÜNCELLEME - Orhangazi'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yarala...
        Orhangazi'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
        Orhangazi'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
        Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutu "Süleyman Çelebi Külliyesi"ne...
        Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutu "Süleyman Çelebi Külliyesi"ne...
        Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenle...
        Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenle...