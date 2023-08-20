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        5. Mudanya Kitap Fuarı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:32
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        5. Mudanya Kitap Fuarı açıldı
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        BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen 5. Mudanya Kitap Fuarı başladı.

        Mütareke Meydanı'nda "Cumhuriyet ve Demokrasi" temasıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kitap fuarının geleneksel hale geldiğini belirterek, "İlkini düzenlediğimizde ben orada söylemiştim, o zamanki temasıyla Türkiye'nin güncel konuları ile ilgili 'Gelenler, Gidenler ve Kalanlar' göç temalıydı. Her sene bir tema çatısı altında devam etti. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 'Cumhuriyet ve Demokrasi' temasıyla 5'incisini düzenlemiş olduk." diye konuştu.

        Fuar kapsamında, 9 gün boyunca söyleşiler ve imza günü etkinlikleri düzenlenecek. 68 yayınevinin yer aldığı fuara, akademisyen, gazeteci, yazar, sanatçı ve siyasetçiler katılacak.

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