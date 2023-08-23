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        Bilecik ve Bursa'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:09
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        Bilecik ve Bursa'daki orman yangınına müdahale sürüyor
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        BİLECİK/BURSA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangınına günün ağarmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

        Osmaneli'nin Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yenişehir'e bağlı kırsal Hayriye ve Terziler mahallelerinde de etkili olan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

        Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ormanda iş makineleriyle yollar açarak yangını çevrelemeye çalıştı.

        Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı. 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, yaklaşık 100 araç ve 500'e yakın personelle de karadan müdahale devam ediyor.

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