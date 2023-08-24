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        Alg patlamasıyla rengi turkuaza dönen İznik Gölü dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:30 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:42
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        Alg patlamasıyla rengi turkuaza dönen İznik Gölü dronla görüntülendi
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        BURSA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuştu.

        Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son günlerde oluşan turkuaz rengiyle dikkati çekiyor.

        Turkuaz rengin, mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtildi.

        Göl yüzeyindeki turkuaz renk, AA ekibince dronla görüntülendi.

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