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        Bursa'da ulaşım yarın ücretsiz olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:04
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        Bursa'da ulaşım yarın ücretsiz olacak
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        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Bursa'daki kent içi toplu ulaşımda ücretsiz hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde geçerli olacak.

        Uygulama, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımı kapsamıyor.

        Ücretsiz uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bursakart'larını kullanarak ilçe içi halk otobüslerinde de ücretsiz seyahat edebilecek.

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