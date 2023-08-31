Butik üretimle girdiği kozmetik sektöründe 20 ülkeye parfüm ihraç ediyor

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da kozmetik sektöründe 2011 yılında perakendecilikle faaliyete başlayan ve daha sonra parfüm, oda spreyi, koku üretimi üzerine yoğunlaşan firma, 4 yıl önce başladığı ihracatta 20 ülkeye dış satım yapıyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren firmanın kurucusu Oğuz Murat Ferik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında kurdukları firma bünyesinde ilk mağazalarını açtıklarını ve daha sonra gelen talepler üzerine butik olarak parfüm üretimine başladıklarını söyledi.

Ferik, parfüm sektörünün Türkiye'deki ilerleyişine ayak uydurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, dünyaca ünlü parfüm markalarının kalitesinde üretim hedefiyle faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Esans oranlarına çok dikkat ettiklerini belirten Ferik, "Belli bir oranın altında kesinlikle ürün üretmiyoruz. Parfümlerde yüzde 15 ve üzerinde esans oranı kullanıyoruz. Niş kokular, özel tasarım kokularda yüzde 25-30'lara kadar esans oranına çıkıyoruz. 2019 yılına kadar sadece yurt içinde faaliyet gösterdik. Önce yurt içinde kendimizi ispatlamamız gerekiyordu. Belli bir dereceye geldikten sonra 2019’da yurt dışına açılma kararı aldık. Öncelikle Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle birlikte ülke sayımızı ciddi anlamda arttırdık. Tabii ki insanlar kaliteyle buluştukça talep de artıyor. Başta Almanya, Hollanda, Fransa ve Polonya olmak üzere şu anda 20 ülkeyle ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

- "4 sene içinde ihracat rakamlarımız yaklaşık 10-12 kat arttı"

Alanında uzman kişilerle çalıştıklarını ifade eden Ferik, şöyle devam etti:

"Dünyaca kendini kanıtlamış parfümörlerle çalışıyoruz. Özel koku tasarımları yaptırtıyoruz. Böylelikle dünyanın her bir yanında ürünlerimiz ilgi çekiyor. Birçok ülkeye ve firmaya ürünlerimizden numuneler gönderiyoruz. Yurt dışındaki firmaların temsilcileri Bursa'ya gelerek bizi buluyor. Üretim aşamalarımızı ve ürünlerimizi burada deniyor. Daha sonra müşterimiz oluyor. İhracat yaptığımız firmaların yüzde 80'i firmamızı ziyaret edip daha sonrasında mutlu bir şekilde dönüp müşterimiz oldu. 2019 yılında ihracata başladığımızda önce 2-3 ülkeye ihracat yapar durumdaydık. Bu dört sene içinde ihracat rakamlarımız yaklaşık 10-12 kat arttı. Ulaşabildiğimiz her noktaya numune gönderimi yapıyoruz ve gönderdiğimiz numunelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

- "Şubelerimizin yaklaşık yüzde 70'ini kadın girişimciler oluşturuyor"

Yakaladıkları parfüm kalitesi sayesinde yabancı firmalara fason üretim de yaptıklarını anlatan Ferik, "Yurt dışındaki belli başlı markalarla çalışıyoruz şu an. Özellikle Almanya ve Hollanda'da üç tane marka var çalıştığımız. Kendilerine fason üretimi yapıyoruz. O markalara parfüm, oda kokusu, kolonya gibi ürünler üretiyoruz." dedi.

Ferik, aynı zamanda ülke içinde de şubeleşmeye önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"​​​​​​​Bayilik veriyoruz. Burada özellikle kadın girişimcilere öncelik veriyoruz. Şubelerimizin yaklaşık yüzde 70'ini kadın girişimciler oluşturuyor. Kadın girişimcilere özel desteklerde bulunuyoruz. Firma olarak kadın veya erkek fark etmeksiniz hiçbir girişimciden isim hakkı bedeli, kar payı bedeli almıyoruz. Sadece biz yapılan harcamalar ve alınan ürün miktarının bedelini alıyoruz ve müşterinin stokunu kendi fabrikamızda taşıyoruz. Müşteriye ayrıca stok yüklemediğimiz için ve bayilik ücretlerimiz minimum düzeyde olduğu için şube açan girişimcilerimiz kısa sürede kara geçmeye başlıyor. 300 bin lira dolaylarında merkezi bir lokasyonda 25-30 metrekare bir mağaza rahatlıkla açılabilir. Günümüzde 300 bin liraya sıfır bir araba alınamazken biz insanlara iş kurma fırsatı veriyoruz. Kurulan işletme bir senenin sonunda rahatlıkla bir tane araba sahibi yapabiliyor. Kadın girişimcilerimize de ekstra iskonto ve desteklerde bulunuyoruz."

İhracat anlamında 2023'ün ilk yarısında önceki üç senenin aynı dönemine göre çok daha iyi konumda olduklarını belirten Ferik, devletin sunduğu desteklerle üretimi, istihdamı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında mağaza sayısını arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.