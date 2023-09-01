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        Bursa'da trafikte motosikletten ateş edilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:45
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        Bursa'da trafikte motosikletten ateş edilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, motosikletten silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde seyreden Arif Ç. (40) idaresindeki 16 LA 900 plakalı otomobile, aynı yöne giden motosikletten silahla ateş edildi.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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