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        "10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" karma sergisi İmalat-Hane'de açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:13
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        "10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" karma sergisi İmalat-Hane'de açıldı
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        BURSA (AA) - Küratörlüğünü Duygu Demir'in üstlendiği grup sergisi "10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar", İmalat-Hane'de sanatseverlerle buluştu.

        Son on yılda üretilmiş işlerden bir seçki sunan sergide Ahmet Doğu İpek, biriken, Burak Kabadayı, Cevdet Erek, Deniz Aktaş, Hakan Topal, Hale Tenger, Hasan Özgür Top, Huo Rf, İnci Furni, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt'un eserleri yer alıyor.

        Açılışta AA muhabirine açıklamalarda bulunan küratör Duygu Demir, sergide sanatçıların son yıldaki üretimlerine yer verdiklerini belirterek, Türkiye'de çok denenmemiş bir tarzı denediklerini söyledi.

        Demir, sanatçıların kültürel pozisyonlarını bir estetik alan içerisinde yansıttığına dikkati çekerek, "O yüzden biraz daha dokümental, biraz daha politik, biraz daha gerçek dünyaya karışmaya çalışan işler çok fazla üretildi. Ben bu seçkiyi yaparken eserlere bakan kişinin kendinden bir şeyler katmasına daha çok izin veren işler seçmeye çalıştım. Son yolu çok soyut bir yerden yakalamaya çalışan bir gidiş var." dedi.

        Sergide 12 sanatçının 11 eserinin izlenebileceğini ifade eden Demir, eserlerin hiçbirinin bu sergiye özel üretilmediğini sözlerine ekledi.

        Sergi, 2 Aralık'a kadar görülebilecek.

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