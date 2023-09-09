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        Orhaneli'den kısa kısa

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali"nin ilk akşamında sanatçı Merve Özbey sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:24
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        Orhaneli'den kısa kısa
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        Orhaneli Belediyesince ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen festival etkinlikleri başladı.

        Karagöz Mesire Alanı'ndaki konser etkinliğinde ilk olarak sahneye Menteşeli Cengiz çıktı.

        Ünlü sanatçı Merve Özbey ise çok sayıda kişinin izlediği konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Orhaneli ile Bursa'dan ve çevre ilçelerden gelen katılımcılar, sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

        Merve Özbey, konserin sonunda dakikalarca alkışlandı. Özbey'e teşekkür eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, çiçek takdim etti.

        İkinci gün akşamında sanatçı Oğuzhan Koç'un sahne alacağı festival, doğa yürüyüşü, rafting ve rahvan at yarışları, Sadağı Kanyonu gezisinin ardından pazar akşamı Ali Çakar ve Mustafa Ceceli konseriyle sona erecek.

        - Orhaneli'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Vekili Ramazan Kıyak, Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve diğer protokol üyeleri, törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Belediye Başkanı Aykurt, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

        "Bugün emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün, Orhaneli’mizin gurur günüdür. Bugün, Orhaneli’mizin bayramıdır. Ezan sesinin yankılanmasına, yarınlara güvenle bakmamıza, hür olarak yaşamamıza vesile olan ecdadımıza minnet ve şükranlarımızı sunarken, bu toprakları kanıyla sulamış aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlara dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 101 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Herkes bilsin ki dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize bir emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanan eller ne pahasına olursa olsun kırılacaktır,"

        - İYİ Parti İlçe Başkanlığına Veyis Sevinç getirildi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanlığında görev değişikliği yaşandı.

        İYİ Parti Orhaneli İlçe Teşkilatı, aylık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        Genel Başkan Meral Akşener tarafından geçen hafta partinin Bursa İl Başkanlığı'nda Orhaneli Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mümtaz Aslan, ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı.

        Bu nedenle yönetim kurulunda yapılan oylamada, İYİ Parti Orhaneli İlçe Başkanlığı görevine Veyis Sevinç getirildi.

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