GÜNCELLEME - Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu ölen pilot Bursa'da defnedildi Eskişehir'in İnönü ilçesinde iki yelkenkanadın havada çarpıştığı kazada hayatını kaybeden pilotun cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde iki yelkenkanadın havada çarpıştığı kazada hayatını kaybeden pilotun cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Tesisleri'nde Yelkenkanat Tekamül Eğitimi'ndeki Tolga Kandilli ve M.D'nin kullandığı iki yelkenkanat, uçuş sırasında henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hasar alıp düşen yelkenkanadı kullanan Tolga Kandilli, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer pilot M.D'nin kullandığı yelkenkanat ise İnönü Eğitim Merkezi'ne indi. M.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

Tolga Kandilli'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Kandilli'nin cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Kandilli'nin ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Türk Hava Kurumu (THK) Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel ile THK Çağrı Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız da katıldı.