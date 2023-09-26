Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Harmancık'ı Ziyaret etti
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş iade-i ziyaretlere Harmancık İlçesinden devam etti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş iade-i ziyaretlere Harmancık İlçesinden devam etti.
Ağustos ayı başında Bursa Valiliği'ne atanan Mahmut Demirtaş, ilk olarak Harmancık Kaymakamı Esma Atasever i makamında ziyaret etti.
İlçe hakkında bilgi alan Demirtaş, beraberindekilerle ilçe esnafını ve halkını ziyaret ederek, vatandaşların Mevlid Kandilini kutladı. Yapımı devam eden Harmancık İlçe Hastanesi inşaatında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Harmancık Belediyesi'ni ziyaret eden Bursa Valisi Demirtaş, Harmancık Meclis Üyesi aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şaban Fethi Yıldız ile birlikte Harmancık Eko Turizm Tesislerine çıkarak, incelemelerde bulundu.
Projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alan Demirtaş, özel bir maden işletmesini ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.