Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Harmancık'ı Ziyaret etti

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş iade-i ziyaretlere Harmancık İlçesinden devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Harmancık'ı Ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş iade-i ziyaretlere Harmancık İlçesinden devam etti.

        Ağustos ayı başında Bursa Valiliği'ne atanan Mahmut Demirtaş, ilk olarak Harmancık Kaymakamı Esma Atasever i makamında ziyaret etti.

        İlçe hakkında bilgi alan Demirtaş, beraberindekilerle ilçe esnafını ve halkını ziyaret ederek, vatandaşların Mevlid Kandilini kutladı. Yapımı devam eden Harmancık İlçe Hastanesi inşaatında yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından Harmancık Belediyesi'ni ziyaret eden Bursa Valisi Demirtaş, Harmancık Meclis Üyesi aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şaban Fethi Yıldız ile birlikte Harmancık Eko Turizm Tesislerine çıkarak, incelemelerde bulundu.

        Projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alan Demirtaş, özel bir maden işletmesini ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit

        Benzer Haberler

        Başı spor aletine sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
        Başı spor aletine sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
        Rus kozmonot Artemyev'den uzay görevine gidecek Türk astronotlara tavsiye:
        Rus kozmonot Artemyev'den uzay görevine gidecek Türk astronotlara tavsiye:
        Bursa'da demir iskele direklerinin altında kalan işçi ağır yaralandı
        Bursa'da demir iskele direklerinin altında kalan işçi ağır yaralandı
        Cinayet davasında cep telefonu silah sayıldı, sanıklar 25'er yıl hapis ceza...
        Cinayet davasında cep telefonu silah sayıldı, sanıklar 25'er yıl hapis ceza...
        Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün kariyerindeki eksik madalyanın peşinde
        Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün kariyerindeki eksik madalyanın peşinde
        Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinde yapılacak deneyler dünya için refera...
        Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinde yapılacak deneyler dünya için refera...