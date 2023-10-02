Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında Bursa'da, geçen Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da, geçen Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklardan Ali A, oğlu Enes A, çok sayıda müşteki ve taraf avukatları katıldı. Ali A'nın kızı tutuksuz sanık Merve A. da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuklu sanık Ali A, söz konusu işletmede yönetici olarak görev yaptığını anlattı.

Bayramdan önce yaklaşık 850-900 adet 22 kilogram kemiksiz et olacak şekilde büyükbaş kurbanlık hissesi sattıklarını belirten sanık, yaklaşık 900 hissenin de canlı hayvan olarak satışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etlerin dondurulmuş şekilde teslim edileceğini hisse sahiplerine önceden söylediklerini ileri süren sanık, hisselerin bir kısmının Ankara'nın Polatlı ilçesinde anlaştıkları işletmede kesilerek Bursa'ya kendilerine donmuş halde gönderildiğini belirtti.

Bayramın ikinci günü gelen etlerin dağıtımını hisse sahiplerine yapmaya başladıklarını anlatan sanık, "Dağıtım saat 16.45'e kadar teslimat devam etti. Hissedarlardan biri etinin salam ve benzeri bir malzeme çıktığını söyledi. Bu söylentiden sonra arbede yaşandı. Sonrasında polis geldi, teslimata devam edemedik." ifadesini kullandı.

Mağdurlardan kişi başı 7 bin 100 lira aldıklarını, ücretleri kesim için anlaştıkları diğer işletme sahiplerine gönderdiklerini belirten sanık Ali A, "Etler belirtildiği gibi bekletilmiş değildi, tazeydi. Biz hissedarlara minimum 22 kilogram kurbanlık et vereceğimizi söyledik. Kişi başı 12 kilogram kıyma, 8 kilogram kuşbaşı, 2 kilogram civarında da antrikot teslim ettik. Tarafların şikayeti etlerin paketlenmiş ve dondurulmuş olmasından kaynaklandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hissedarlar mağdur olduysa karşılamak istiyoruz." savunmasını yaptı.

- "Etler yeni kesilmişti, sağlıksız değildi"

İşletme sahibi olduğunu belirten sanık Enes A. da bin 800 kişiye kurban hissesi satışı yaptıklarını, bayramın birinci günü kendi işletmelerinde yaptıkları kesimle 800 kişiye etlerini dağıttıklarını anlattı.

İkinci gün de Ankara'da kesim için anlaştıkları işletmeden etlerin geldiğini aktaran sanık, "Saat 11.00 gibi etler geldi, 13.00'te teslimata başladık. Saat 16.00 civarında bir hissedar, 'Bunlar et değil, sosis' dedi, galeyan çıktı. Polis geldikten sonra kalan teslimatı yapamadık." diye konuştu.

Suçlamaları reddeden sanık, "Etler yeni kesilmişti, sağlıksız değildi. Bizim siparişimiz usulüne uygundu ancak sipariş verdiğimiz işletme usulsüzlük yaptıysa bilmiyoruz. Kıymada zaten anlamamız söz konusu değildir. Bu işletmeyle 5 milyon 750 bin lira karşılığında anlaştık. 2 milyonu gönderdik, kalan ücret için çek verdik. Kar edemedim, ben de mağdur oldum." dedi.

Etin donmuş olmasının önceden kesilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğini aktaran sanık, diğer işletmeden gelen koli halindeki etleri inceleme fırsatlarının olmadığını savundu.

Sanık Merve A. ise Kurban Bayramı öncesinde babası Ali A'nın isteği üzerine iş yerinden izin alarak yardım amaçlı Bursa'ya geldiğini anlattı.

Bayramın birinci günü kesimi yapılan kurban etlerinin hisse sahiplerine sorunsuz şekilde teslim edildiğini belirten sanık Merve A, "Ben isimleri okuyordum, etler teslim ediliyordu. İlerleyen zamanda bazı sesler yükseldi, büyük bir hengame çıktı. Masa ve camlarımız kırıldı. Ben polisi aradım. Kimseyi dolandırma kastım yoktu. Babam yıllardır kasap, ilk defa böyle bir şey yaşadık." ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduklarını belirten müştekiler de zararlarının karşılanmasını istedi.

İki sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Osmangazi ilçesinde, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede 366 kişinin müşteki olarak yer almış, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurban hisse satışı adı altında her bir davacıdan 7 bin 100 lirayı bir bölümünü elden, kalanının bir kısmını kredi kartı kullanılmak suretiyle, bir kısmını da sanık Enes A'nın hesabına göndermek suretiyle toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri belirtilmişti.