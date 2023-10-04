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        Dağ ilçesinde yaşayan riskli gebe, ebenin müdahalesiyle bebeğini kucağına aldı

        Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan'da yaşayan ve 37 haftalık riskli gebeliği bulunan kadın, sancısı çoğalınca mahallede görevli ebenin yardımıyla sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:15
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        Dağ ilçesinde yaşayan riskli gebe, ebenin müdahalesiyle bebeğini kucağına aldı
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        Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan'da yaşayan ve 37 haftalık riskli gebeliği bulunan kadın, sancısı çoğalınca mahallede görevli ebenin yardımıyla sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi'nde riskli gebeliği nedeniyle sezaryen doğum yapması planlanan Yeter Durmuş, 23 Eylül'de eşi gece vardiyasında çalışırken sancılandı.

        Daha önce iki kez ölü doğum yapan 37 haftalık hamile Durmuş, maden ocağında çalışan eşini durumdan haberdar etmek istedi ancak yerin metrelerce altında çalışan eşinin telefonuna ulaşamadı.

        Aynı işletmede sağlık evinde görevli Onur Birdal, durumu öğrenince ebe olarak görev yapan eşi Gözde Birdal'a bildirdi. Vakit kaybetmeden 112'yi arayan Birdal, Durmuş'un evine gitti. Muayene ettiği gebenin doğumunun başladığını belirleyen ebe, duruma müdahale ederek, hamile kadının sabah saatlerinde bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmesini sağladı. Doğum sonrası anne ve bebek, kontrol amacıyla Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Hastanedeki 10 günlük tedavinin ardından taburcu olan anne ve bebeğini, köyde doğumu gerçekleştiren ebe Gözde Birdal karşıladı. Durmuş'un riskli bir gebe olduğunun takipleri sırasında farkına vardıklarını belirten Birdal, "Gebemizin önceki iki doğumu ölü doğum olmuş. İki yıldan daha sık aralıklarla gebe kalmış ve koagülasyon bozukluğu vardı. Biz köyde olabildiğince takiplerini düzenli olarak yaptık. Doğumu sezaryen ile özel bir hastanede olacaktı. Bizim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

        Durmuş'un, sancıları başlamasına rağmen hastaneye gitmediğini vurgulayan Birdal, şunları kaydetti:

        "Daha öncesinde kendisini artık doğumun planlanması gerektiği konusunda uyarmıştım. Bursa buraya uzak, doktorunla bu durumu konuşun demiştim. Sanırım bu noktada biraz geç kalmışlar. O gece eşi işe gidiyor. Ağrıları başlayınca eşine ulaşamıyor. Ambulansı da aramıyor. Sabah olduğunda ağrıları daha da şiddetleniyor. Eşine ulaşmak için arıyorlar ancak eşi madende, yerin 260 metre altında. Bir tek benim eşimin telefonu çalıyor. Eşim başta ne olduğunu anlamıyor tabi. Sonrasında doğum olabileceği için beni aradı. Bunun üzerine kızımı uyandırdım. Saat 07.30'du, ambulansı aradım ve gebenin tüm anamnezini (hastanın öyküsü) verdim. Doğumun başlayıp başlamadığını kontrol edeceğimi, muayene edip bildireceğimi söyledim ve koşarak çıktım."

        - "Canlandırma müdahaleleri ile bebeği kendine getirdim"

        Gebenin evine geldiğinde doğumun son evresine geldiğini gördüğünün altını çizen Birdal, şu ifadeleri kullandı:

        "Ağrılardan dolayı iyi değildi. Beni çok fazla duymuyordu. Zar zor muayene edebildim. Muayene sırasında baktım ki bebek artık çıkıma çok yaklaşmıştı ve doğum kaçınılmazdı. Doğumu yaptırmaktan başka şansım yoktu. Bu yüzden risk aldım ve doğumu gerçekleştirmek için elimden geleni yaptım. Bebek çıktığında oldukça kötüydü. Ama canlandırma müdahaleleri ile bebeği kendine getirdim. Hiçbir malzemem olmadığı için kordonu kesmedim sadece bekledim. Dakikalar sonra ambulans geldi. Onların yardımıyla kordonu kestim. Daha sonra plasentayı bütün parçaları ile doğurtup bebeği güzelce giydirip hazırlayıp anneyi emzirterek ambulans ile gönderdim."

        İlk kez baba olma heyecanını yaşayan Halil Durmuş ise işteyken doğumun gerçekleştiğini öğrendiğini belirterek, "Ben gece vardiyasındayken ebe hanım sağolsun yetişmiş, kendisine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bebeğini kucağına aldığı için mutluluğunu dil getiren Yeter Durmuş da sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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