Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanyalı hayırseverlerden Hataylı depremzede öğrencilere yardım

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki öğrencilere yönelik yardım kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanyalı hayırseverlerden Hataylı depremzede öğrencilere yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki öğrencilere yönelik yardım kampanyası düzenledi.

        Burgaz Gençlik Derneğince hayata geçirilen "Kardeş Okulum Projesi" kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle Hatay'ın Defne ilçesindeki Orhanlı İlkokulu öğrencileri için kırtasiye malzemelerinin yanı sıra mont, oyuncak ve ayakkabı bağışları toplandı.

        Dernek Başkanı Mustafa Karacabey, AA muhabirine, 250 öğrenciye yetebilecek bağışları organize ettiklerini söyledi.

        Hedeflerinin bölgedeki okullara değinebilmek ve onların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilmek olduğunu belirten Karacabey, "35 koli defter, yaklaşık 20 koli kalem, A4 kağıtları, oyuncaklar, ayakkabı ve mont gibi eşyalar götürüyoruz." dedi.

        Karacabey, deprem bölgesindeki okullara yönelik desteklerinin süreceğini dile getirdi.

        Büyük felaketin etkilerini toplumca hissetmeye devam ettiklerini anlatan Karacabey, "Hedefimiz, Mudanya ve çevresinden büyük bir yardım tırı kaldırarak orada bulunan okulların ihtiyaçlarını gidermektir." diye konuştu.

        Daha sonra yardımları taşıyan araç, Hatay'a uğurlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!

        Benzer Haberler

        BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde piyanist Gülsin Onay sahne aldı
        BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde piyanist Gülsin Onay sahne aldı
        Pazarcı kardeşler, tartıştıkları 2 kardeş tarafından pompalı tüfekle vuruld...
        Pazarcı kardeşler, tartıştıkları 2 kardeş tarafından pompalı tüfekle vuruld...
        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
        Malzeme çıkarılan vincin halatı kopunca, düşüp ağır yaralanan işçi 9 gün so...
        Malzeme çıkarılan vincin halatı kopunca, düşüp ağır yaralanan işçi 9 gün so...
        Tartıştığı ağabeyini kalçasından bıçakladı
        Tartıştığı ağabeyini kalçasından bıçakladı
        BUÜ'lü akademisyen, Harvard'da çalışma yapacak
        BUÜ'lü akademisyen, Harvard'da çalışma yapacak