Mudanyalı hayırseverlerden Hataylı depremzede öğrencilere yardım

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki öğrencilere yönelik yardım kampanyası düzenledi.

Burgaz Gençlik Derneğince hayata geçirilen "Kardeş Okulum Projesi" kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle Hatay'ın Defne ilçesindeki Orhanlı İlkokulu öğrencileri için kırtasiye malzemelerinin yanı sıra mont, oyuncak ve ayakkabı bağışları toplandı.

Dernek Başkanı Mustafa Karacabey, AA muhabirine, 250 öğrenciye yetebilecek bağışları organize ettiklerini söyledi.

Hedeflerinin bölgedeki okullara değinebilmek ve onların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilmek olduğunu belirten Karacabey, "35 koli defter, yaklaşık 20 koli kalem, A4 kağıtları, oyuncaklar, ayakkabı ve mont gibi eşyalar götürüyoruz." dedi.

Karacabey, deprem bölgesindeki okullara yönelik desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Büyük felaketin etkilerini toplumca hissetmeye devam ettiklerini anlatan Karacabey, "Hedefimiz, Mudanya ve çevresinden büyük bir yardım tırı kaldırarak orada bulunan okulların ihtiyaçlarını gidermektir." diye konuştu.

Daha sonra yardımları taşıyan araç, Hatay'a uğurlandı.