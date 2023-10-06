Gürsu Kaymakamlığından okul bahçesinde bir öğrencinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir okulun bahçesinde yaşanan kavgayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir okulun bahçesinde yaşanan kavgayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Gürsu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 19 Eylül'de bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktığı, olaya okulun idareci ve öğretmenleri tarafından ivedilikle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, yüzünden yaralanan bir öğrencinin aile sağlığı merkezine götürüldüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Olaya karışan öğrencilerin velileri okul idaresi tarafından bilgilendirilmiş ve ardından adli işlem başlatılmak üzere İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığına olay intikal ettirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili olarak adli ve idari işlemler başlatılmış olup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından ilgili öğrencilerle alakalı verilen idari ceza uygulamaya konulmuştur. Süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir."