Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Süleymaniye ve Sinanbey mahallelerinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
İki farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.