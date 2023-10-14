Karacabey'de ağıl yangınında 44 küçükbaş hayvan telef oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ortasarıbey Mahallesi'nde bir ağılda çıkan yangında 44 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ortasarıbey Mahallesi'nde bir ağılda çıkan yangında 44 küçükbaş hayvan telef oldu.
Köydeki bir ağılda, tadilat amacıyla kaynak makinesi ile kaynak yapıldığı sırada içeride bulunan saman balyaları alev aldı. Bir anda alevler tüm ağılı sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürerek soğutma çalışması yapan ekipler, yaklaşık 3 bin 300 balyanın yanı sıra 91 küçükbaş hayvandan 44'ünün yanarak telef olduğunu belirledi.