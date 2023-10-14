Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey'de ağıl yangınında 44 küçükbaş hayvan telef oldu

        Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ortasarıbey Mahallesi'nde bir ağılda çıkan yangında 44 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey'de ağıl yangınında 44 küçükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ortasarıbey Mahallesi'nde bir ağılda çıkan yangında 44 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Köydeki bir ağılda, tadilat amacıyla kaynak makinesi ile kaynak yapıldığı sırada içeride bulunan saman balyaları alev aldı. Bir anda alevler tüm ağılı sardı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürerek soğutma çalışması yapan ekipler, yaklaşık 3 bin 300 balyanın yanı sıra 91 küçükbaş hayvandan 44'ünün yanarak telef olduğunu belirledi.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sahibinin tadilat yaptığı ağılda yangın çıktı; 44 küçükbaş öldü
        Sahibinin tadilat yaptığı ağılda yangın çıktı; 44 küçükbaş öldü
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nd...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nd...
        Bursa'da babasını ve ablasını bıçakla yaralayıp darbeden şüpheli gözaltına...
        Bursa'da babasını ve ablasını bıçakla yaralayıp darbeden şüpheli gözaltına...
        Babasını taşla darbedip ablasını yaralayan şizofreni hastası, sağlıkçılara...
        Babasını taşla darbedip ablasını yaralayan şizofreni hastası, sağlıkçılara...
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 'Korolar Maratonu' başladı
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 'Korolar Maratonu' başladı
        Bursa'da kebapçıda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da kebapçıda çıkan yangın söndürüldü