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        Bursa'da yapılan market denetimlerinde 280 ürüne el konuldu

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 280 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:19
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        Bursa'da yapılan market denetimlerinde 280 ürüne el konuldu
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 280 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

        Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, İpekyolu Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde toplam 280 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koydular.

        Market denetimlerinde gıda ve temizlik maddesi olan ürünler imha edildikten sonra Gürsu'daki 3 işyerine de idari para cezası kesildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "İlçemizde yapılan market denetimlerinde son kullanma tarihini tüketiciye ulaştıran marketlere yasal sınırlar içindeki yaptırımlar uygulanmıştır. Denetimlerimiz sürecek." ifadesini kullandı.

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