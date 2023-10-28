Bursa'da Off-Road Extreme Kupası 4. ayağının ilk gün yarışları koşuldu

Bursa'da Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen Off-Road Extreme Kupası 4. ayağının ilk gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ev sahipliğinde, Mustafakemalpaşa Belediyesi katkılarıyla Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen yarışlarda, TR1 ve TR2 kategorisinde 11 araç zorlu parkurlarda mücadele etti.

Muradiyesarnıç Mahallesi'nde oluşturulan parkurlarda off-road araçları engelleri aşmak için çekişti. Zaman zaman kaza ve devrilmelerin de yaşandığı yarışmaların ilk gün etabında seyirciler de büyük heyecan yaşadı.

Müsabakalar yarın yapılacak 2. etap yarışlarıyla son bulacak.