Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

        Bursa Şehir Hastanesi'nde kadın doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Şehir Hastanesi'nde kadın doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını Tayfun E. (30) girdi.

        Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, Tayfun E. tarafından darbedildi.

        Hasta yakınının yumruk atması sonucu yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tayfun E, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tayfun E, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinde, “Ben içeri girdim, 'Kapıda yazan doktorla içerideki doktor aynı mı?' diye sordum. O da bana 'Git kapıda yazana bak' dedi. Çıktım, tekrar odaya yöneldiğimde kapıyı sertçe açtım, kapının arkasındaymış, ittirdim ama vurmadım" dedi.

        İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Tayfun E. "kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Nikahında bulunmayan davacının evliliğinin yok hükmünde olduğuna karar veri...
        Nikahında bulunmayan davacının evliliğinin yok hükmünde olduğuna karar veri...
        Annesini ölümle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren şüpheli tutuklandı
        Annesini ölümle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren şüpheli tutuklandı
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        `Çok konuştukları´ gerekçesiyle yolcuları indirdi, boş otobüsle seferine de...
        `Çok konuştukları´ gerekçesiyle yolcuları indirdi, boş otobüsle seferine de...
        Harmancık'ta cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan yaprakla buluştu
        Harmancık'ta cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan yaprakla buluştu
        Köpekle geldiği mağazada unutulan çantayı çaldı; o anlar kamerada
        Köpekle geldiği mağazada unutulan çantayı çaldı; o anlar kamerada