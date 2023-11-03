Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı

FATİH ÇAPKIN/SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Ercan Akyol'un çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip 3 tekerlekli aracına asması, videosunun paylaşıldığı sosyal medyada takdirle karşılandı.

İlçede 2 yıldır geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki Akyol, 1 Kasım akşamı mesaisinde bir çöp konteynerinde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Kalp hastalığıyla da mücadele eden 3 çocuk babası Akyol'un çöpten bayrağı alıp düzelterek akülü aracına astığını gören bir kişi, bunu kendisinden ondan habersiz cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kişi, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyetten dolayı Akyol'u kutladı.

Akyol'un evine getirdiği bayrağı ise eşi yıkayıp temizleyerek balkonlarına astı.

- Arkadaşları "çöpçüler kralı" diyerek anlatınca videodan haberdar oldu

Ercan Akyol, AA muhabirine, aslen Samsunlu olduğunu ancak yaklaşık 18 yıldır Bursa'da yaşadığını söyledi.

Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağladığını belirten Akyol, "Gürsu'da çöpü karıştırırken çöplerin altında bayrağımızı gördüm. O anda tüylerim kabardı. Hemen o anda bayrağımıza sarıldım. Temizledim, arabama astım." dedi.

Akyol, ay yıldızlı bayrağı çöpte gördüğü için üzüldüğünü dile getirdi.

Bayrağı aracına asarken bir kişinin kendisinin videosunu çektiğini sonradan öğrendiğini aktaran Akyol, şöyle konuştu:

"Video, sosyal medyaya düşmüş. O akşam kahveye gittim. Arkadaşlar 'Çöpçüler kralı' dedi bana. Ben de 'Dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. Sonra bana videoyu görüp görmediğimi sordular. Bir çay içtim kalktım. Sonra telefonda videoyu izledim. Ben de anlayamadım nasıl olduğunu ama yani 'Videoya çekiyorlar' diye böyle bir şey yapmadım. Videoya çekildiğini görmedim. Ben sadece bayrağımızı astım, başka bir şey yapmadım. Kim olsa aynısını yapması gerekiyor. Sonra bayrağı eve getirdim. Hanım yıkayıp temizledi ve balkona astı. Nasıl bir vicdansız bunu çöpe atar. Yazık günah, böyle bir şeyi kabul edemem, kendime yakıştıramam."

- "Canımız kanımız kurban olsun bayrağımıza"

Akyol'un eşi Zennure Akyol da kocasıyla gurur duyduğunu ifade etti.

O gece kendisinin işe gideceğini, öncesinde eşinin birkaç saat geri dönüşüm atığı toplamak için evden çıktığını bildiren Akyol, "İşte Allah nasip edecek ya o bayrağı demek ki oradan o alacakmış. Yani yine olsa yine yapar. Gerçekten de gurur duyuyorum. Annemden de Allah razı olsun böyle bir evlat yetiştirmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol'un annesi Mevlüde Akyol, oğluyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Çok memnun oldum. Canımız kanımız kurban olsun bayrağımıza. Başka bir şey gelmiyor elimizden. Hasta olduğum için oğlum beni sürekli hastaneye götürüyor. Onun için çok dua ediyorum. Kendisi de kalp hastası, 3 çocuğuna bakıyor. Geçimini bu işten sağlıyor." ifadesini kullandı.

Videoyu çeken Yusuf Karakaya ise misafirliğe geldiği evde çay içmek için balkona çıktığında geri dönüşüm toplama aracının yanındaki kişinin çöpten Türk bayrağı çıkardığını gördüğünü, hemen içerip girip telefonunu alarak kayda başladığını belirtti.

Ercan Akyol'un özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağına karşı hassasiyetinden dolayı duygulandığını anlatan Karakaya, "Bayrağın çöpten çıkarılmasına mı sevineyim, o bayrağın çöpe atılmasına mı üzüleyim bilemedim. Sakin tavırlarla bayrağı aracına astı, ondan sonra işine devam etti. Ben kendisini tanımıyorum, hasbelkader çektim. Video sosyal medyada yayınlanınca olumlu geri dönüşler aldım. Böyle şeyleri görünce haliyle apayrı bir mutlu olduk, sevindik. Gerçekten mutluluk yaşadık." sözlerine yer verdi.