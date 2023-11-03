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        Bursalı 9 kasap kuzen, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu

        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da atalarının mesleği kasaplığı sürdüren kuzenler, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:33
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        Bursalı 9 kasap kuzen, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu
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        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da atalarının mesleği kasaplığı sürdüren kuzenler, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu.

        Balkan göçmeni büyük dedelerinin 3 kuşak önce başlattığı kasaplığı Bursa'nın farklı noktalarında sürdüren ve bazıları kardeş olan 9 kuzen, 2016'da güçlerini birleştirmeye karar verdi.

        Anne tarafından kuzen olan 9 ortak, Kestel ilçesi kırsal Kozluören Mahallesi'nden 7,5 dönüm arazi satın aldı.

        Kuzenler, 2020'de tam donanımlı bir çiftlik oluşturmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

        Yurt dışındaki bazı çiftlikleri de araştıran kuzenler, TKDK tarafından projenin onaylanmasıyla 144 büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğini bu yıl itibarıyla faaliyete geçirdi.

        - "Anneannelerimiz, teyzelerimiz bile bu dükkanlarda çalışmış"

        Çiftliğin ortaklarından Ersin Derman, AA muhabirine, kasaplığa 3 kuşaktır devam ettiklerini söyledi.

        Dedelerinin yıllar önce mesleğe açık alanda günlük kesim yaparak başladığını, daha sonraki nesillerde dükkanların açıldığını anlatan Derman, şöyle konuştu:

        "Zamanla oğulları, kızları destek vererek sektörü geliştirmiş. Anneannelerimiz, teyzelerimiz bile bu dükkanlarda çalışmış. Biz de onların torunları olarak bu mesleği geliştirmek istedik. Ülkemizin kırmızı etteki en büyük sıkıntıları arasında yetiştiricilik yer alıyor. Büyüklerimiz ithalat yoluyla sıkıntıları çözmeye çalışıyor ama bu da bir yere kadar. Biz de kuzenler olarak bir araya geldik ve hayvanlarımızı kendimiz yetiştirme kararı aldık. Bu tesisi büyük uğraşlar sonucunda kurduk. Bundan sonra da inşallah doğru bir şekilde yaparak ülkeye hizmet etmek istiyoruz."

        Derman, kardeşi ve 7 kuzeniyle ortak oldukları besi çiftliğindeki hayvanların etlerini Bursa'daki kasap dükkanlarında satışa sunduklarını bildirdi.

        - "Avrupa'daki en iyi çiftlikleri örnek aldık"

        Mehmet Akpınar da 3 kardeşi ve 5 kuzeniyle 3 yıl önce hazırlayıp TKDK'ye sundukları 2,5 milyon liralık projenin yarısını hibe desteğiyle hayata geçirdiklerini söyledi.

        Hibeyle değil, kendi sermayeleriyle yatırımı hayata geçirmek isterken TKDK'nin desteklerinden haberdar olduklarını ve müracaat ettiklerini belirten Akpınar, "Önceliğimiz ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Aynı zamanda kendi yaptığımız meslekleri de geliştirmek adına böyle bir işe giriştik. Bu yıl proje tamamlandı ve ilk üretimimize başladık. Daha da büyütmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Cem Candemir ise 2 kardeşi ve 6 kuzeniyle modern bir çiftlik oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Çiftlik projesini uzun süren araştırmalardan sonra hayata geçirdiklerini kaydeden Candemir, "Bu yola 9 kuzen çıktık. Ülkemize kırmızı et alanında yarar sağlamak istiyoruz. 'En iyi iş, bildiğimiz iştir.' diyerek bu işe başladık. Avrupa'daki en iyi çiftlikleri örnek aldık." dedi.

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