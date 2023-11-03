Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çöpte bulduğu bayrağı atık toplama aracına asan işçiye Türk bayrağı hediye edildi

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Ercan Akyol'a, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip önce 3 tekerlekli aracına, daha sonra evinin balkonuna asmasının ardından yeni bir bayrak hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöpte bulduğu bayrağı atık toplama aracına asan işçiye Türk bayrağı hediye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Ercan Akyol'a, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip önce 3 tekerlekli aracına, daha sonra evinin balkonuna asmasının ardından yeni bir bayrak hediye edildi.

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, atık toplama aracıyla geri dönüşüm işçiliği yapan Akyol ve ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

        Işık, Ercan Akyol'a yeni Türk bayrağı hediye etti. Işık ile aile bireyleri, balkondaki yıpranmış bayrağı indirerek yerine bu bayrağı astı.

        Belediye Başkanı Işık, ziyarette yaptığı konuşmada, millet olarak vatana ve bayrağa karşı sevincin ve hassasiyetlerinin çok fazla olduğunu söyledi.

        Akyol'un Türk bayrağını çöpten çıkarıp aracına asmasının çok anlamlı olduğunu belirten Işık, onun her Türk vatandaşının gönlünden geçeni yaptığını dile getirdi.

        Bu anların sosyal medyada paylaşıldığını hatırlatan Işık, "Ercan kardeşimizin ne kadar güzel, ne kadar hoş bir davranış yaptığını Türk milleti de benimsemiş oldu. Kardeşimizi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsunuz biz Türk milleti olarak vatan ve bayrak bizim için çok önemlidir. Ercan evine asmak için daha büyük bir Türk bayrağı istedi. İnşallah daha büyüğünü Ercan'ın binasından aşağı sallandıracak şekilde kendisine vereceğiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Damada yumurta pişirtip, halatla gelin arabasını çektirdiler
        Damada yumurta pişirtip, halatla gelin arabasını çektirdiler
        Kamyonetin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
        Kamyonetin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
        Bursalı 9 kasap kuzen, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu
        Bursalı 9 kasap kuzen, devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu
        Mardinli öğrenci Bursa'daki AR-GE Merkezinde kendi tasarımı "diyet kaşığı"n...
        Mardinli öğrenci Bursa'daki AR-GE Merkezinde kendi tasarımı "diyet kaşığı"n...
        Bursasporlular, yüzüne biber gazı sıkılan Yusuf Emir'i ziyaret etti
        Bursasporlular, yüzüne biber gazı sıkılan Yusuf Emir'i ziyaret etti
        17 yaşındaki kızının, 'satılık' ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba, canlı y...
        17 yaşındaki kızının, 'satılık' ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba, canlı y...