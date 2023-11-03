Çöpte bulduğu bayrağı atık toplama aracına asan işçiye Türk bayrağı hediye edildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Ercan Akyol'a, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip önce 3 tekerlekli aracına, daha sonra evinin balkonuna asmasının ardından yeni bir bayrak hediye edildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, atık toplama aracıyla geri dönüşüm işçiliği yapan Akyol ve ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

Işık, Ercan Akyol'a yeni Türk bayrağı hediye etti. Işık ile aile bireyleri, balkondaki yıpranmış bayrağı indirerek yerine bu bayrağı astı.

Belediye Başkanı Işık, ziyarette yaptığı konuşmada, millet olarak vatana ve bayrağa karşı sevincin ve hassasiyetlerinin çok fazla olduğunu söyledi.

Akyol'un Türk bayrağını çöpten çıkarıp aracına asmasının çok anlamlı olduğunu belirten Işık, onun her Türk vatandaşının gönlünden geçeni yaptığını dile getirdi.

Bu anların sosyal medyada paylaşıldığını hatırlatan Işık, "Ercan kardeşimizin ne kadar güzel, ne kadar hoş bir davranış yaptığını Türk milleti de benimsemiş oldu. Kardeşimizi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsunuz biz Türk milleti olarak vatan ve bayrak bizim için çok önemlidir. Ercan evine asmak için daha büyük bir Türk bayrağı istedi. İnşallah daha büyüğünü Ercan'ın binasından aşağı sallandıracak şekilde kendisine vereceğiz." diye konuştu.