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        Uludağ İhracatçı Birlikleri ekim ayını 3,2 milyar dolar ihracatla kapattı

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ekim ayı ihracatının yaklaşık 3,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:10
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri ekim ayını 3,2 milyar dolar ihracatla kapattı
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ekim ayı ihracatının yaklaşık 3,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay 3 milyar 182 milyon 566 bin dolar dış satım kaydeden birliklerin Ocak-Ekim 2023 ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artarak 29 milyar 964 milyon 201 bin dolar oldu.

        Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 2 milyar 655 milyon 335 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ocak-ekim dönemi dış satımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,8 artışla 24 milyar 698 milyon 595 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekim ayında 110 milyon 424 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Ekim 2023 ihracatı ise 1 milyar 72 milyon 361 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Ekim ayında, 63 milyon 624 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) yılın 10 aylık dönemindeki dış satımı ise 831 milyon 707 bin dolar olarak kaydedildi.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ekim ayında 27 milyon 884 bin dolar, yılın 10 ayında ise 235 milyon 386 bin dolar ihracat yaptı.

        Geçen ay 20 milyon 769 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın 10 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 169 milyon 513 bin dolar seviyelerinde dış satıma ulaştı.

        Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, gerek jeopolitik gerekse küresel ekonomideki risklere rağmen tüm pazarlarda ihracatı artırma odaklı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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