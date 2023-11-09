Bursa'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İnegöl-Bursa kara yolu İnegöl rampasında, Bursa istikametine giden Ali Aydınsoy (54) idaresindeki 06 DFJ 297 plakalı kamyon, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Otomobil bariyerlere sıkışırken, kamyon yaklaşık 400 metre sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonun devrildiği yerden yaklaşık 200 metre geride sürücü Aydınsoy'un cesedini buldu.

Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin H. (38) ile Eray G. (31) ise itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydınsoy'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.