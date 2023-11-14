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        Bursa'da kestikleri ağacın altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestikleri ağacın altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:22
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        Bursa'da kestikleri ağacın altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestikleri ağacın altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        İlçeye bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Yaşar Arslantaş (59) ile Süleyman Şen'in (51) üzerine kestikleri ağaç düştü.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Arslantaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hafif yaralanan Şen ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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