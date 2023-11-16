Bursa'da aşevinin çatısındaki kurşun levhaları çalan 2 zanlı ve bir hurdacı yakalandı Bursa'da aşevinin çatısındaki kurşun levhaları çalan 2 şüpheli ile onları satın alan 1 hurdacı gözaltına alındı.

Bursa'da aşevinin çatısındaki kurşun levhaları çalan 2 şüpheli ile onları satın alan 1 hurdacı gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesinde Vakıflar Genele Müdürlüğüne ait bir aşevinin çatısında bulunan kurşun levhaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ağaca tırmanıp oradan çatıya geçen hırsızların Enis A (39), Orhan V. (34) ve Coşkun C. (36) olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Enis A. ve Orhan V’yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin çatıdan söktükleri kurşunları bir hurdacıya sattığını itiraf etmesinin ardından hurdacılık yapan Çağatay K. (28) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Coşkun C'yi yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin aşevinin arkasında bulunan bir balkon ve ağaca tırmanıp aşevinin çatısına çıktıklarını ve söktükleri kurşunları aşağıya attıkları anlar kaydedildi.