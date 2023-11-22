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        İznik'te sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde, sahte alkol imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:58
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        İznik'te sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, sahte alkol imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde N.A'nın (69) sahte alkol imal edip sattığı bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.A'yı yakaladı.

        Gözaltına alınan N.A'nın evinde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol, 30 litre rakı, 26 litre viski, 1,5 litre anason aroması, 42 boş şişe ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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