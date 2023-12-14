Bursa'da tarlalardan zeytin ve üzüm çalan 3 şüpheli yakalandı Bursa'nın İznik ilçesinde, tarlalardan üzüm ve zeytin çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, tarlalardan üzüm ve zeytin çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tarım bölgelerinde meydana gelebilecek hırsızlıkları önlemek amacıyla denetimleri artıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde bir bağdan yaklaşık 4 kasa üzüm hırsızlığı yapan şüpheli H.E'yi suçüstü yakaladı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinden yaklaşık 200 kilogram zeytin hırsızlığı yapan şüpheliler H.A. ile E.A. da jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.