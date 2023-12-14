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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:25
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Haris Bijedic, Alessandro Perciavalle, Suzana Vujicic

        Bursa Uludağ Basketbol: Denuznur Çakır, İpek Garip 3, Sarr 5, Tuba Poyraz 14, Fluker 15, Tuğçe Turus 2, Baptiste 8, Efsun Çelik 6

        London Lions: Landrum 4, Katanic 7, Norton, Snytsina 7, Winterbum 14, Gustafson 6, Wilkinson 3, Fagbenle 24, Meyers 2, Samuelson 10

        1. Periyot: 11-18

        Devre: 25-35

        3. Periyot: 34-50

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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