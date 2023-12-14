Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Haris Bijedic, Alessandro Perciavalle, Suzana Vujicic

Bursa Uludağ Basketbol: Denuznur Çakır, İpek Garip 3, Sarr 5, Tuba Poyraz 14, Fluker 15, Tuğçe Turus 2, Baptiste 8, Efsun Çelik 6

London Lions: Landrum 4, Katanic 7, Norton, Snytsina 7, Winterbum 14, Gustafson 6, Wilkinson 3, Fagbenle 24, Meyers 2, Samuelson 10

1. Periyot: 11-18

Devre: 25-35

3. Periyot: 34-50

BURSA

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