Bursa'da tırla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin tırla çarpışarak takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

İbrahim T. (71) idaresindeki 16 KGY 04 plakalı otomobil ile Mehmet B'nin kullandığı 44 BU 076 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim T. ile eşi Hasibe T. (71) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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