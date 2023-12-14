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        Bursa'da tırla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin tırla çarpışarak takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:48
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        Bursa'da tırla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin tırla çarpışarak takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

        İbrahim T. (71) idaresindeki 16 KGY 04 plakalı otomobil ile Mehmet B'nin kullandığı 44 BU 076 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü İbrahim T. ile eşi Hasibe T. (71) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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