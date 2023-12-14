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        Bursa'da TIR'ın çarptığı otomobildeki evli çift yaralandı

        BURSA'nın Kestel ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki sürücü İbrahim T. (71) ile eşi Hasibe T. (71), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:40
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        Bursa'da TIR'ın çarptığı otomobildeki evli çift yaralandı
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki sürücü İbrahim T. (71) ile eşi Hasibe T. (71), yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Baki A. (40) yönetimindeki 44 KB 525 plakalı TIR, aniden önüne çıktığı iddia edilen İbrahim T.'nin kullandığı 16 KGY 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yamaca çarparak durdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Hasibe T., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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