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        Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı

        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir teknik serviste cep telefonunun tamir edilirken alev aldığı anlar iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:57
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        Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı
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        Bursa'nın İznik ilçesindeki bir teknik serviste cep telefonunun tamir edilirken alev aldığı anlar iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Adem Gardaş'a ait teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu bataryası, tamir edildiği sırada alev alıp yanmaya başladı. Telefonda hasar meydana gelirken, tamir eden Gardaş'ın elinde hafif derecede yanık oluştu.

        Gardaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, 23 yıldır tamir işi ile uğraştığını bazen bu gibi olayların yaşandığını söyledi.

        Gardaş, vatandaşların bataryalar şiştiğinde veya aşırı ısındığında geciktirmeden en yakın teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynanmasının tehlike oluşturabileceğini aktardı.

        Kendisinin ufak yanıklarla olayı atlattığını ancak bu tür durumların ev yangınlarına da neden olabileceğini belirten Gardaş, uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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