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        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili davada ara karar

        Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:03
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        İş insanı Yılmaz Sezer'in teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili davada ara karar
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan iş insanı Yılmaz Sezer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Çağlar D. ve Güler Ö, tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. ile taraf avukatları katıldı.

        Ek savunma hakkı verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar etti.

        Önceki celse verdiği mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Emre Çağlar D, Güler Ö, Göksel Ş, Erdem A. ve Ali E'nin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Ercan A'nın ise beraatine karar verilmesini istedi.

        Emre Çağlar D. ile aralarında geçen HTS kayıtları okunan Güler Ö, "Ben maktul Yılmaz'ı sormak için diğer sanığı telefonla aradım. Kutsal saydığım tüm değerler üzerine yemin ediyorum ki Yılmaz'ın öldüğünden haberim yoktur, dahilim de yoktur. Ben maktul kaybolduktan sonra maktulün telefonunu hiç aramadım. Olayla bir ilgim yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

        Emre Çağlar D. ise olayda sadece kendisini koruduğunu, diğer sanıkların olayla hiçbir alakalarının olmadığını dile getirdi.

        Olayın kendisi ve Yılmaz Sezer arasında geçtiğini belirten sanık, "Dolayısıyla ben atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ediyorum. Tahliyemi talep ederim. Ben olaydan önce diğer sanık Güler ile tanışıyordum ancak aramızda bir HTS görüşmesi çok olmamıştır çünkü Yılmaz amcanın bende 3 tane numarası vardı. Bunları Yılmaz amca 1, 2 ve 3 diye kaydetmiştim. Aradığım numaralardan biri zannediyorum Güler adına kayıtlı olmalı çünkü aradığımda genelde ben Yılmaz amcayla konuşuyordum." ifadelerini kullandı.

        Sorulan soru üzerine Sezer'in öldüğü yatın adının "Prince" olduğunu aktaran sanık, "Maktulün öldüğü yer kamaranın orasıydı. Evet ortalıkta kan vardı ancak diğer sanıklar yata bindiklerinde cesedi görmemeleri için ben üzerine minder falan koymuştum, bu nedenle diğerlerinin oraya inip cesedi görme ihtimalleri yoktu." dedi.

        Belediyede çalıştığını belirten Ali E. ise sanık Emre Çağlar D'nin ricası üzerine onunla Gemlik'e geldiğini ve tekneyi getirdiğini anlattı.

        Emre Çağlar D. Gemlik'e gittikten bir gün sonra oraya gittiğini aktaran sanık, "Beni Ufuk ve Yalçın Gemlik'e bıraktı. Biz Yalçın'ın arabasıyla gitmiştik, Ufuk, Emre Çağlar D'nin babasının arabasını götürdü. Yalçın kendi arabasıyla döndü, ben de Gemlik'te kaldım. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Olay günü küçük teknenin marş motorunu tamir etmek için gittiğini ifade eden Erdem A. da Emre Çağlar D. ve Göksel Ş. ile Gemlik'e gittiğini belirterek, beraatini istedi.

        Sanık Güler Ö'nün tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, karar duruşması için şubat ayına gün verdi.

        - Olay

        Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

        Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

        Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D. ve Güler Ö. ile diğer 4 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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