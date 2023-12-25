Vergi Müfettişleri Derneği Bursa Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Vergi Müfettişleri Derneği Bursa Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen genel kurulda, Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen 12 asker ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, burada yaptığı açılış konuşmasında, dernek olarak genel merkez ve şubelerle, birlik beraberlik içerisinde çalışma azmi ve gayretinde olduklarını aktardı.

Vergi müfettişliği mesleğinin itibarı, birlik beraberliği ve haklarının gelişimiyle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere sahada aktif bir çalışma sergilediklerini belirten Olcay, "Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkezi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu da bildirmek istiyorum. Bizler bu güç ve azimle vergi müfettişlerinin, vergide adaleti sağlamak adına sürdürdüğü çalışmalarla, vergi incelemeleriyle, ekonomik operasyonlar itibariyle, nitelik açısından da artış göstereceğine bu tutumla artışı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Vergi Müfettişleri Derneği Bursa Şubesi Kurucu Başkanı Fahri Eşmebaşı ise Vergi Denetim Kurulunda görevli vergi müfettişlerinin sivil toplum alanında tek temsilcileri olduklarını vurgulayarak, vergi müfettişlerinin görevlerini, yetkilerini ve faaliyetlerini katılımcılara anlattı.

Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunları kapsamında vergi inceleme görevlerini yürüttüklerini dile getiren Esmebaşı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2022 yılında Türkiye genelinde 77 bin 610 mükellef incelenmiş, incelenen mükellefler için tarhı istenilen toplam vergi ve ceza tutarı 76 milyar 668 milyon 161 bin 834 liradır. Vergi Denetim Kurulunun Bursa'nın da aralarında bulunduğu 9 ilde teşkilatı bulunmaktadır. Daire Başkanlıklarının yetki alanındaki illerde incelemeler turne marifetiyle yerine getirmektedir. Bu çerçevede Bursa iline bağlı 14 il bulunmakta olup, ayrıca 2023 yılında toplam 44 ayrı ile Vergi Müfettişi görevlendirmiştir. Bursa Daire Başkanlığında yapılan görevlendirmeler sonucunda 2022 ve 2023 yıllarında toplam 14 bin 916 mükellef incelenmiştir."

Vergi müfettişlerinin, kanunlardan aldığı yetki çerçevesinde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kriz dönemlerinde her zaman önemli rol ve sorumluluk üstlendiğini dile getiren Eşmebaşı, "Bu kapsamda FETÖ operasyonları, fiyat istikrarının sağlanmasında fiili işyeri denetimleri, akaryakıt kaçakçılığı, demir yumruk operasyonları ve sosyal medya fenomenleri vasıtasıyla suç gelirlerinin aklanması gibi bir çok alanda sahada etkin bir şekilde görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seçim ve toplantıyla devam eden genel kurula, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.