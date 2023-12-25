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        Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomotiv çıkma yedek parça malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:37
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        Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa’nın Yıldırım ilçesinde otomotiv çıkma yedek parça malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Sakarya Mahallesi Derya Caddesi’ndeki yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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