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        Otomobiline çarpan motosikletliyi kaskıyla darbetti; o anlar kamerada

        BURSA'dabir sürücü, otomobiline çarpan motosikletliyi, kaskıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:35
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        Otomobiline çarpan motosikletliyi kaskıyla darbetti; o anlar kamerada
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        BURSA'dabir sürücü, otomobiline çarpan motosikletliyi, kaskıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, önündeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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