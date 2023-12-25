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        GÜNCELLEME - Trafik kazasında yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, taburcu oldu

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile bir kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:17
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        GÜNCELLEME - Trafik kazasında yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, taburcu oldu
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile bir kişi taburcu edildi.

        Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in kullandığı 34 BLL 489 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde Murat Y. idaresindeki 11 BA 556 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, Belediye Başkanı Suer ile Murat Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kazada yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Murat Y. tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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