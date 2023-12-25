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        'Otizm Anneler Korosu' kuruldu, hüzünlü şarkı söylemek yasak

        BURSA'da2005'te kurulan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin şefi Aysel Gürel'in (64) öncülüğünde, otizmli çocukların annelerinden oluşan 'Otizm Anneler Korosu' hayata geçirildi. Hiç müzik eğitimi almamış 28 kadın, haftada 1 gün bir araya gelerek hem şarkı söylüyor hem de prova yapıp, ilk konserlerine hazırlanıyor. Hüzünlü şarkıların yasak olduğu koronun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Gürel, "Bir annenin söylediği bir söz beni çok etkiledi. 'Keşke bizim de bir koromuz olsa. Keşke biz de şarkılar söyleyebilsek' dedi. O an, o cümle benim için çok önemliydi ve bir koro kurmaya karar verdim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:45
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        'Otizm Anneler Korosu' kuruldu, hüzünlü şarkı söylemek yasak
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        BURSA'da2005'te kurulan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin şefi Aysel Gürel'in (64) öncülüğünde, otizmli çocukların annelerinden oluşan 'Otizm Anneler Korosu' hayata geçirildi. Hiç müzik eğitimi almamış 28 kadın, haftada 1 gün bir araya gelerek hem şarkı söylüyor hem de prova yapıp, ilk konserlerine hazırlanıyor. Hüzünlü şarkıların yasak olduğu koronun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Gürel, "Bir annenin söylediği bir söz beni çok etkiledi. 'Keşke bizim de bir koromuz olsa. Keşke biz de şarkılar söyleyebilsek' dedi. O an, o cümle benim için çok önemliydi ve bir koro kurmaya karar verdim" dedi.

        Yaşları 40 ile 75 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin aynı zamanda şefliğini de yapan Dr. Aysel Gürel, bu kez otizmli çocukların annelerinden oluşan bir koro için harekete geçti. Gürel, geçen yıl yılbaşı eğlencesinde tanıştığı otizmli bir çocuğun annesinin, "Keşke bizim de bir koromuz olsa. Hem çocuklarımızın gelişimine desteği olur hem de yaşadığımız zorlu hayatı müzikle keyifli bir hale dönüştürebilir" sözü üzerine başlattığı projeyi hayata geçirdi. Otizmli 28 çocuğun annesi ile 6 ay önce yola çıkan Gürel, Türkiye'nin ilk otizmli çocuklarının annelerinden oluşan koroyu kurdu. Kendilerine, 'Otizm Anneler Korosu' adını veren 28 kadın, haftada 1 gün bir araya gelerek provalara başladı. Hiçbir müzik eğitimi almayan anneler, hüzünlü şarkıların yasak olduğu repertuvarlarında, hareketli ve eğlenceli şarkı ve türküleri söyleyip, dans ederek eğlenirken, koro çalışmalarına çocuklarını da dahil etti. Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeki izleyici koltuklarında oturan çocuklarının alkışları eşliğinde provalarını gerçekleştiren Otizm Anneler Korosu, ilk konserlerini ise 13 Ocak'ta Uğur Mumcu sahnesinde verecek.

        'AMACIMIZ, KONSERLERLE SESLERİNİ DUYURABİLMEK'

        Aysel Gürel, "Bursa Nilüfer Kadın Korosu'nun şefliğini yaparken otizmli çocukları olan anneler ile bir temasımız oldu. Bir yılbaşı eğlencesi için onları davet ettik. Onlarla keyifli bir gün geçirdik. Hep beraber şarkılarımızı söyledik. Bir annenin söylediği bir söz beni çok etkiledi. 'Keşke bizim de bir koromuz olsa. Keşke biz de şarkılar söyleyebilsek' dedi. O an, o cümle benim için çok önemliydi ve bir koro kurmaya karar verdim. Otizmli çocukların annelerinden oluşan Otizm Anneler Korosu. Bu koro, Türkiye'de ilk olan bir korodur. Onları çok keyifle çalıştırıyorum, onlardan aldığım enerji beni ayrıca motive ediyor. Onların gerçekten çok büyük çabalarla, özverilerle buraya geldiğini görüyorum. Çünkü o çocuklarla beraber olmak, onları idare etmek, gerçekten kolay bir iş değildir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir amacımız da bu konserler sayesinde, onların sesini Türkiye'ye duyurabilmek. Onların dertlerini insanlara duyurabilmek. Bursa'da 13 Ocak'ta Uğur Mumcu sahnesinde konserimiz olacak. Halka açık ve ücretsiz bir konser olacak. Bu güzel anneler, orada şarkılar söyleyecek" dedi.

        'BAZI PARÇALARIMIZI ÇOCUKLARIMIZLA SESLENDİRİYORUZ'

        Koro üyesi Kadriye Tan (52), "Öncelikle Aysel hocamıza, gerçekten çok büyük bir terapi ile antidepresan ilaçlarımızı bıraktırdığı için teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımızla hayatı dolu dolu zor yaşayan anneleriz. O bize çok güzel bir terapi oldu. Haftamızın 1 günü çok güzel neşeyle geçiyor. Aysel hocamızın eşliğinde farklı şehirlerde, istihdam edilemeyen çocuklarımızın ses getirmesi için Türkiye'de konserlerimize inşallah devam etmek istiyoruz. Bazı parçalarımızı çocuklarımızla seslendiriyoruz" diye konuştu.

        'HER BİRİMİZ, GÜÇLÜ ANNELERİZ'

        Koro üyesi Canan Cihan (57) ise "Heyecanımız çok hem benim hem buradaki annelerimizin ilk sahne deneyimi. Aysel hocamızın sayesinde, haftada 1 gün bize terapi oluyor. Otizmli çocukla yaşamayan bilmez. Eve bir atom bombası düşmüş gibi oluyor. Gerçekten olağanüstü bir haldeyken, olağan yaşamaya çalışıyoruz. Her birimiz, güçlü birer anneleriz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz ki çocuklarımızın başında olalım. Aysel hocamızın da bize böyle bir teklifi oldu. Çok heyecanlıyız, umutluyuz, sesimizi duyurmak adına da mutluyuz. Otizmin farkındalığını da seyircilerimizle paylaşacağız" dedi.

        'ÇOCUKLAR İÇİN DE TERAPİ OLUYOR'

        Koro üyesi Berfin Özdağ (45) da "Hayatımız çok zor, çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Bu anlamda bu koro bizim için gerçekten bir motive kaynağıdır. Aysel hocamız bize çok destek oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle hiçbir beklentisi olmadan bize yardımcı oluyor. Çocuklar için de terapi oluyor. Çocuklarımız gerçekten müzikten hoşlanan çocuklar. Onlara da haftada 1 gün terapi gibi düşünebiliriz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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