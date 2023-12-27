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        İznik'in zengin tarihini araştırmak isteyenlere 700 yıllık medresedeki kaynaklar rehberlik ediyor

        Bursa'nın İznik ilçesinde belediye tarafından Süleyman Paşa Medresesi'nde ekim ayında oluşturulan Tarih Arşivi ve okuma odaları, bölgenin zengin tarihini araştırmak isteyenlere geniş imkanlar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:57
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        İznik'in zengin tarihini araştırmak isteyenlere 700 yıllık medresedeki kaynaklar rehberlik ediyor
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        Bursa'nın İznik ilçesinde belediye tarafından Süleyman Paşa Medresesi'nde ekim ayında oluşturulan Tarih Arşivi ve okuma odaları, bölgenin zengin tarihini araştırmak isteyenlere geniş imkanlar sunuyor.

        İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, AA muhabirine, Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Süleyman Paşa Medresesi'nde önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

        Peşte, 700 yıllık oluşturdukları İznik Tarih Arşivi'nin hem araştırmacılar hem de İznikli gençler için önemli bir kaynak haline geldiğini ifade etti.

        Medresenin 11 odasından 3'ünü Tarih Arşivi olarak değerlendirdiklerini anlatan Peşte, bu alanda çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

        İznik'in zengin tarihini doğru kaynaklardan öğrenme ihtiyacıyla yola çıktıklarını kaydeden Peşte, İznik Gölü ve İznik Gölü Havzası, depremselliği, tarihi gibi konularda da araştırmaların sürdüğünü, aynı zamanda tarım arazileri ve bereketli ova üzerine yapılan çalışmaların da arşivde yer aldığını belirtti.

        Eşrefoğlu Rumi ve Davudi Kayseri gibi İznikli alimlerin isimlerinin verildiği iki okuma odasının da Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata geçirildiğini söyleyen Peşte, ziyaretçilerin medreseye uğradıklarında bu arşivdekii kaynaklardan doğru bilgilerle İznik'i keşfetmelerine imkan sağlandığını vurgulandı.

        İznik Tarih Arşivi'nin kaynak sayısının arttığını, projenin ilçenin tarihine ışık tutan önemli bir arşiv olma amacını taşıdığını kaydeden Peşte, meraklıları ve ilgilileri medresede düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.

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