İznik'te elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Olcay A. idaresindeki 16 BGK 470 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolu Darka mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Olcay A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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