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        İznik'te elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:24
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        İznik'te elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Olcay A. idaresindeki 16 BGK 470 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolu Darka mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Olcay A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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