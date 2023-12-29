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        Bursa'da kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 02:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 02:20
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        Bursa'da kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nın geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        En son Narlı bölgesinde olduğu öğrenilen A.K'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelince arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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