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        GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan engelli genç bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan engelli genç bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 02:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 02:20
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan engelli genç bulundu
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan engelli genç bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde yaşayan ve dün öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        En son Narlı bölgesinde olduğu öğrenilen A.K'nin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelince arama çalışması başlatıldı.

        A.K, bir binanın çatı katında uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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