Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.