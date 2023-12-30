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        Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 02:03 Güncelleme: 30.12.2023 - 02:31
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        Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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