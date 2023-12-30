GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, imalathanenin yanında bulunan koltuk üretim fabrikasının da bir bölümüne sıçradı.
Yangında bir kişi dumandan etkilenirken, vatandaşlar imalathanedeki bazı malzemelerin zarar görmemesi için dışarıya çıkarttı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, imalathanede soğutma çalışmaları sürüyor.
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