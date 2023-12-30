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        GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 03:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 03:32
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        GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, imalathanenin yanında bulunan koltuk üretim fabrikasının da bir bölümüne sıçradı.

        Yangında bir kişi dumandan etkilenirken, vatandaşlar imalathanedeki bazı malzemelerin zarar görmemesi için dışarıya çıkarttı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, imalathanede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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