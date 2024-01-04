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        Bursa'da jandarma operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:37
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        Bursa'da jandarma operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakırca Mahallesi'nde sazlık alanda bulunan bir yabancı uyruklunun bilgilerini sorguladı.

        Bu kişinin ifadesinde, yanında 3 kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, polis, AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık görevlileri bölgede çalışma yürüttü.

        İz takip köpeği ve dron da kullanılan aramalar sırasında söz konusu kişinin yanıltıcı ifade verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ilçe merkezinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirilerek 6 düzensiz göçmen daha yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 7 yabancı uyruklunun, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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