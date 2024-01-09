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        Orhangazi'de dereye yuvarlanmak üzere olan otomobili yol kenarındaki ağaç engelledi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yoldan çıkarak dereye yuvarlanmak üzere olan otomobil bir ağaca çarpmasıyla devrilmekten kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:07
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        Orhangazi'de dereye yuvarlanmak üzere olan otomobili yol kenarındaki ağaç engelledi
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yoldan çıkarak dereye yuvarlanmak üzere olan otomobil bir ağaca çarpmasıyla devrilmekten kurtuldu.

        İznik Yolu ile Yeniköy Kavşağı'nı birbirine bağlayan Dere Boyu Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammet K. (42) idaresindeki 16 LSJ 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Dere yatağına doğru yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ince bir ağacın gövdesine yasalanarak durabildi. Araç, su dolu dereye yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

        Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazanın ardından otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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