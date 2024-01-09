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        İznik'te yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:57
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        İznik'te yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirdi.

        Zanlılar G.A, E.A, S.A, İ.Ç, K.C, Ö.A, E.O'nun yakalandığı adreste yapılan aramada 10 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak"tan haklarında işlem başlatılan şüphelilerden adliyeye sevk edilen K.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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