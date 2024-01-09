İznik'te yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirdi.
Zanlılar G.A, E.A, S.A, İ.Ç, K.C, Ö.A, E.O'nun yakalandığı adreste yapılan aramada 10 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak"tan haklarında işlem başlatılan şüphelilerden adliyeye sevk edilen K.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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